AC blast: ରାଜଧାନୀରେ ଏସି ଫାଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୯ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି...

AC blast: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 03, 2026, 09:13 AM IST

AC blast: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶାହଦରାର ବିବେକ ବିହାରରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାରରେ ୬ଟି ଫ୍ଲାଟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଭୋର ୩:୪୭ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଆଁରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିବେକ ବିହାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ PCR କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, SHO ବିବେକ ବିହାର ଏବଂ ACP ବିବେକ ବିହାର ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, କୋଠାରୁ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଡିଡିଏମଏ କର୍ମଚାରୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ 12ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି।

ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (DCP) ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକ ବିହାରର ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ଏକ ଘରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩-୪ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବାକି ମୃତଦେହ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଖୋଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ।"

Priyambada Rana

