ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାଚ ଭାଙ୍ଗି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆ ଲାଗିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ୧୧ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ନିକଟ କସମୋସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆ ଲାଗିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ୧୧ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅମିତ ନାମକ ଜଣେ ହାଉସକିପିଂ କର୍ମଚାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବାଥରୁମରେ ପଶି ଭିତରପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଠଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ପଠାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ଶନିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ହରି ନଗରରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ବସ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଟ୍ଟୁ ଅଲି (୪୫), ଶାବିବୁଲ (୩୦), ରବିବୁଲ (୩୦), ରୁବିନା (୨୫), ଡଲି (୨୫), ହସିବୁଲ, ହସିନା (୭) ଏବଂ ରୁଖସାନା (୬) । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିଛୁ।'
ଅନ୍ୟପଟେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାଥମିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ 78.7 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ 100 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 204.50 ମିଟର ସତର୍କତା ସ୍ତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Also Read- Weekly Tarot Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ମେଷଠୁ ମୀନ ୧୨ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ
Also Read- SSC 2025 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା...