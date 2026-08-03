Add Zee Business As A Preferred Source
App

Train Fire: ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଜଳିଗଲ ୩ଟି ବଗି...

ଘଟଣା ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଫରାତଫରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 03, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:33 AM IST
Train Fire: ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଜଳିଗଲ ୩ଟି ବଗି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର..
2
3
4
5