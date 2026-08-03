Train Fire: ବିହାରର ସହରସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରୀ ବଖ୍ତିୟାରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ଥିବା ସମସ୍ତିପୁର-ସହରସା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ (ନମ୍ବର ୬୩୩୪୪)ର ଇଞ୍ଜିନରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବଗିକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା।
ନିଆଁର ଭୟଙ୍କର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଓ ଘନ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ତାହା ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବଗିକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ଘଟଣା ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଫରାତଫରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଥିବା ସହ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।