Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bangkok Fire: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାଡଚାର୍ଟ ସିଟିପୁଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:47 AM IST
Bangkok Fire: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ
Odia News35 min ago
2
Odia News54 min ago
3
Top 10 newsJul 12
4
Prabhat BiswalJul 12
5
tmc newsJul 12