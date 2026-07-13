Bangkok Fire: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକର ଏକ ପବ୍ ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ ୨୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଥାଇ ରାଜଧାନୀର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ନା ଲାଡପ୍ରାଓ ପବ୍ ର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରରୁ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା । କଳା ଧୂଆଁ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ।
ଥାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଟିନ୍ ଚାର୍ଣ୍ଣଭିରାକୁଲ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପବ୍ରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତା’ପରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପବ୍ର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ଶୌଚାଳୟରେ ଅନେକ ଜଣ ରହିଥିଲେ ।
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାଡ୍ଚାର୍ଟ ସିଟିପୁଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟପତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଚେତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀଦଳକୁ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚେୟାର ଏବଂ ପବ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତର ଅଂଶ ଦେଖାଉଛି।
Also Read- ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ