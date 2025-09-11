କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପାଇଲଟ୍
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2918409
Zee OdishaOdisha National-International

କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପାଇଲଟ୍

ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ​​ଯେ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ହେବା ପରେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉକ୍ତ ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:40 PM IST

Trending Photos

କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପାଇଲଟ୍

Spicejet flight fire tapline: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ଫ୍ଲାଇଟଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିମାନର ଟେଲପାଇପ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।

ପିଟିଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟେଲପାଇପ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲା। କକପିଟରେ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟ ସତର୍କତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଫେରିଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ​​ଯେ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ହେବା ପରେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉକ୍ତ ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା।

ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ SG41 ସକାଳ 8:10 ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସକାଳ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିମାନଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରନୱେରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିମାନରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ଏସି ଚାଲୁନଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିମାନରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଫଳରେ ବିମାନକୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରି, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

Also Read- ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୧୦ ମାଓବାଦୀ, IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ଯବାନ ଗୁରୁତର

Also Read- Gold Rate: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପୁଣି ଏତିକି ବଢିଲା ଦର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଆତଙ୍କ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପାଇଲଟ୍
Journalist Fined
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
Odia News
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୧୦ ମାଓବାଦୀ, IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ଯବାନ ଗୁରୁତର
cm mohan charan majhi
ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
Odisha news
Odisha News: ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ : ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବ
;