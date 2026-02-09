Fire Tragedy: ଜଳିଗଲା ବସ, ବସ୍‌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବସ୍‌ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉକ୍ତ ବସ୍ର ହେଲପର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।  ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସରେ ଭିତରେ ସୁନୀଲ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବସରେ ନି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:07 PM IST

Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବସ୍‌ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉକ୍ତ ବସ୍ର ହେଲପର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସରେ ଭିତରେ ସୁନୀଲ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁନୀଲ ବସ୍‌ ଭିତରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଆଁ ଧୂପକାଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଇପାରେ।

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା (ଡିଏଫ୍‌ଏସ୍‌) ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବସ୍‌ରୁ ଘନ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ବସ୍‌ ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାପିଛି।

ଆଗ୍ନିର ତୀବ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, ସୁନୀଲ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପରେ, ବସ୍ ଭିତରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ବସ୍ଟି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ ଘରୋଇ ଯାନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ନୂତନ ବସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 28 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେବଳ ଧୂପକାଠି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଫେବୃଆରୀ ୬ରେ, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ NDMC-ପରିଚାଳିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିଏମଆରସି ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (ଡିଏମଆରସି)ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନଅ ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଅଜୟ ବିମଲ (୪୪), ବାରଖମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ସହାୟକ ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀଲମ ବିମଲ (୪୩) ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଜୟ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଡିଏମଆରସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

