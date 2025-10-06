Sawai man Singh Hospital Fire Tragedy: ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୮ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Sawai man Singh Hospital Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୪ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡର ଷ୍ଟୋରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ରକ୍ତ ନମୁନା, ରୋଗୀଙ୍କ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋରରେ ନିଆଁ ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ୨୪ ଜଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ଷ୍ଟୋରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ନିଆଁ ୱାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଛଣା ସହିତ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏସଏମଏସ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଇନଚାର୍ଜ ଅନୁରାଗ ଧାକଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଦୁଇଟି ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ୧୧ ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ୧୩ ଜଣ ରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ। ମୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ବାକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆହତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଠ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ CPR ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦମୁକ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିରୋଡି ଲାଲ ମୀନା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରଫିକ୍ ଖାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।