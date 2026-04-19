ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୬ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ

ତାମିଲନାଡୁ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା କାରଣରୁ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:03 PM IST

TN Factory Accident: ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଅତି କମରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 

ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.କେ.ଏସ.ଏସ.ଆର. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଥାଙ୍ଗମ ଥେନାରାସୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।" ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲଟଫର୍ମ Xରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି।" ବାଣ କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

Also Read- 8th Pay Commission: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ବକେୟା DA ମିଳିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ...

Also Read- Akshaya Tritiya 2026: ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା, ଏତିକି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଅନୁମାନ

Soubhagya Ranjan Mishra

actress Deepika Padukone
ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପିକା, ସେସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝିଅ ସହ ଛାଡ଼ିଲେ ଏପରି ଫଟୋ...
Pawan Kalyan
Pawan Kalyan: ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
IPL 2026
Chennai Super Kings: ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..