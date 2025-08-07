ଆମେରିକାର ସେନା ଗାଡି ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼, ୫ ଶହୀଦ

Trending Photos
US Army Base: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆରେ ଥିବା ସେନା ଘାଟିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 5 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ଜର୍ଜିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେନା ଘାଟିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ଜିଆରେ ଥିବା ଫୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାଟି। ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଞ୍ଜେଲ ଟମକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ଫୋର୍ଟ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ଆର୍ମି ବେସରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଆର୍ମି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବ୍ରାଏନ୍ ପେରିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆର୍ମର୍ଡ ବ୍ରିଗେଡ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏରିଆରୁ ବେସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେସରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 1400 ସୈନିକଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜର୍ଜିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରାଏନ୍ କେମ୍ପ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।