Jammu Kashmir Terror Attack: ପେହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ସୀମାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା

Trending Photos
Jammu Kashmir Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତିଥରା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡିଲେ ଶିହରୀ ଉଠେ ଲୋମ। ଜାତି ପଚାରି ନୀରିହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମର ବୈସାରନ ଘାଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଦେଶ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବାରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନଜର ରଖିବା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ବିପଦର ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତା ପରେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେନା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ନିୟୋଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଛି
ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆକ୍ରମଣର ବାର୍ଷିକୀରେ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।