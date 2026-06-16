Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ

NMIAL ଅନୁଯାୟୀ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୋଏଡା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:56 PM IST
ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ
Odia News0 min ago
2
Somnath Yatra21 min ago
3
Odia News28 min ago
4
neet ug re-exam50 min ago
5
weather report1 hr ago