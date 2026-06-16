ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଆକାଶ ଏୟାର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିମାନ, QP2017 ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ରିଜିଅନ (MMR) ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ କରିଛି। ଆକାଶ ଏୟାରର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସକାଳ ୭ଟା୩୦ରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ଫେରସ୍ତ ବିମାନ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଲିମିଟେଡ୍ (NMIAL) ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା ଯୋଗାଇବ ।
ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୧ ମାସ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରେ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ଅବତରଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସମାନ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିମାନ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଜେୱାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ଜଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାଙ୍କ ଜମି ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
NMIAL ଅନୁଯାୟୀ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୋଏଡା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବୃତ୍ତିଗତ, ନିବେଶକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବ।