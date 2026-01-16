Operation Swades: ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରୁ ୩୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମ ବିମାନ

ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାର କଳା ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ୩୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ।
Trending Photos
India's Operation Swades: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆଜି (୧୬ ଜାନୁଆରି) ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦୦ ଜଣ ଲୋକ ରହିବେ। ଆମେରିକାରୁ ଇରାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତେହେରାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାଶ ସୀମାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାର କଳା ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ୩୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଇରାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟର ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ୭୦ ରୁ ୮୦ ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଇରାନର ସହିଦ ବେହେସ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ଆମର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପିଲା ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା।