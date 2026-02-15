ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଭୋପାଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିଷେକ

Transgender Shankaracharya: ଆଜି ଭୋପାଳରେ ଐତିହାସିକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ କାଜଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ଏହି ସମାରୋହ ୨୦୦ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବ।
Transgender Shankaracharya: ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଲାଲଘାଟି ବିବାହ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଜଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆୟୋଜକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ "ଘରକୁ ଫେରିବେ"। ତଥାପି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁରୈୟା ନାୟକ ଏବଂ ଦେବୀ ରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରେ, ଯାହା ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଭୋପାଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି।
"ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଜିହାଦ" ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଖାରା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ସାରା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଭୋପାଳର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଖାରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ ଦାସ ତ୍ୟାଗୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଲାଲଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ମହା ସମାରୋହରେ ନୂତନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଖାରାର ଶ୍ରୀ ମହନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟରାଜ ନନ୍ଦ ଗିରି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ କେବଳ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦଶ ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସନ୍ଥଙ୍କୁ "ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର" ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାଜଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଏବଂ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବେ।
