Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର, ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨ ଜଣ ଆହତ

ରବିବାର ଦିନ ଫୁଗାନା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହବିବପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘରଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:29 AM IST
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର, ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨ ଜଣ ଆହତ
Image Credit: ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today42 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Accident News2 hrs ago
4
fifa final 20263 hrs ago
5
fifa final 20263 hrs ago