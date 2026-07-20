ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର, ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨ ଜଣ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଏକ ମାଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରବିବାର ଦିନ ଫୁଗାନା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହବିବପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘରଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ଇସଲାମୁଦ୍ଦିନ୍, ତାଙ୍କ ଆଠ ମାସର ପୁଅ ଜିଶାନ୍, ଦୁଇ ବର୍ଷର ଆହାଦ୍, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅଲସିଫା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷର ରୁକସରଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଖର କଥା ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଝିଅ, ରୁକୈୟା ଏବଂ ସୁମୈୟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଚ୍ଚା ଘରଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘରଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବୁଢାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହବିବପୁର ଗ୍ରାମର ମୋଟ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସଲାମୁଦ୍ଦିନ୍, ଜିଶାନ୍, ଆହାଦ୍, ଅଲସିଫା ଏବଂ ରୁକସାର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ରୁକୈୟା ଏବଂ ସୁମୈୟା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।