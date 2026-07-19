Flash Flood: ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବର୍ଷା! ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ନେଲା ୧୦ ଜୀବନ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ...

Flash Flood: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ପୁଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେନା, ପୁଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ୍ (SDRF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାରର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହ ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ନଦୀ-ନାଳର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳ, ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରହି କେବଳ ସରକାରୀ ଓ ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେହିପରି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।