Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flash Flood: ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବର୍ଷା! ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ନେଲା ୧୦ ଜୀବନ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ...

ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେନା, ପୁଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ୍ (SDRF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:40 PM IST
Flash Flood: ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବର୍ଷା! ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ନେଲା ୧୦ ଜୀବନ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
imd rain alert59 min ago
2
Banakalagi ritual1 hr ago
3
Hirakud Dam3 hrs ago
4
top 10 news today4:45 AM IST
5
petrol diesel price today3:45 AM IST