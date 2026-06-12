Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ahmedabad Plane Crash 1 Year:ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ,ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡି଼ଲେ...

Ahmedabad Plane Crash 1 Year: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଛି ବର୍ଷେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ (AI-171) ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:08 AM IST
Ahmedabad Plane Crash 1 Year:ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ,ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡି଼ଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ahmedabad Plane Crash 1 Year:ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ,ସେଦିନର କଥା ମନେ ପ
Ahmedabad Plane Crash 1 Year4 min ago
2
top 10 news today41 min ago
3
Neet Exam 20261 hr ago
4
women’s t20 world cup1 hr ago
5
top 10 news todayJun 11