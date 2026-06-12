Ahmedabad Plane Crash 1 Year:ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ,ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡି଼ଲେ...

Ahmedabad Plane Crash 1 Year: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସକୁ ପୂରିଛି ବର୍ଷେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ (AI-171) ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେଦିନ ଥିଲା ୧୨ ଜୁନ୍ ,୨୦୨୫, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବୋଇଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ (AI-171) ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ୨୪୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ଥିବା ୧୯ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ:
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା? ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ଏହାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ (AI-171) ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାରତର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବା କାରଣ ଆମେରିକାରେ ଇଞ୍ଜିନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ (GE Aerospace) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ୍।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, 787ର ଇଞ୍ଜିନ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱିଚ୍ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ସମୟରେ (Run mode to the 'Cut-off mode)ମୋଡ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କିଛି ବିଦେଶୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନବ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱିଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ସଂଘ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ସି.ଏସ୍. ରନ୍ଧାୱା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। "ଆମେ ସରକାର ଏବଂ AAIB କୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।"
ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରର ୯୬% ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।(ANI) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ୯୬% ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବାକି ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଓ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଚାଲିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ , ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୯୪% ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଛି। ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ ପୂର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ (ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ) ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଳନ କରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ତାଲିମ ଏକାଡେମୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲଣ୍ଡନ ହିଥ୍ରୋ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଗାଟୱିକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ।