Heavy Fog Alert:ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ: ୪୦ ବିମାନ ରଦ୍ଦ, ୨୦୦ ବିଳମ୍ବିତ

Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:55 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ଶୀତର ପ୍ରଥମ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାଇନସ୍ ୫୦ ମିଟରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରରେ CAT-III କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିଟି ଜୟପୁର ଭଳି ଅନ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଜିରପୁର, ରୋହିଣୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାରର ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସର୍ବାଧିକ AQI ସ୍ତର, ଯାହା ଉପରେ ରିଡିଂ ସରକାରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

