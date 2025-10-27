Advertisement
Flight Service: ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ, କୋଲକାତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିମାନ ସେବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ବୈଠକ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି ସେବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E1703 କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚୀନ୍‌ର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୋ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ବିମାନଟି ରାତି ୧୦ଟାରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:32 AM IST

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିବା। ଇଣ୍ଡିଗୋ କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ନନଷ୍ଟପ୍ ବିମାନ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ସେବା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଂଘାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଇଣ୍ଡିଗୋର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଉଡ଼ାଣ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (NSCBI) ରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ।

NSCBI ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପି.ଆର. ବାଉରିଆ, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (AAI) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଚୀନ୍ ର ଡେପୁଟି କନସଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ କିନ୍ ୟୋଙ୍ଗ୍ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହା ଆଶା କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ସେ ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ଭାରତ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଆମର ନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଭୂମି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ପୁନରାରମ୍ଭ କରିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳ।"

Prabhudatta Moharana

