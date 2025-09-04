Delhi Flood Updates: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ଘର ଛାଡିଲେ ୫୦ ହଜାର ଲୋକ

Trending Photos
Delhi Flood Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯମୁନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି। NDRF ଦଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 15 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରିଲିଫ୍ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର। କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜଘାଟରୁ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରୁ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ନିଗମବୋଧ ଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯମୁନା ସଂଲଗ୍ନ ଏହି ଘାଟର ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯମୁନା ପାଣି ଘାଟକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଘାଟରେ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯମୁନା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ଯମୁନା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପାଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୟୂର ବିହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିବିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀର ମଦନପୁର ଖାଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକର ଫସଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।