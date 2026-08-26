Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood: ପାଣି ଛାଡିଲା ଚୀନ୍, ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା !

Nepal Flash Flood: ଉତ୍ତର ନେପାଳ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତା'ର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଭସେଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଯାନବାହାନ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାସି ଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:55 PM IST
Nepal Flood: ପାଣି ଛାଡିଲା ଚୀନ୍, ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା !
Image Credit: ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଭାଗ ଚିତୱାନର କିଛି ଅଂଶରେ, ବିଶେଷକରି ନବଲପାରାସିର ଦେବଘାଟର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DVF Operation: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍‌ ଠାବ
2
3
4
5