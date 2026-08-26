Nepal Flood: ପାଣି ଛାଡିଲା ଚୀନ୍, ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା !

Nepal Flash Flood: ଉତ୍ତର ନେପାଳର ରାସୁୱାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରେ ମୋଟ ୪୧ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନେପାଳ ପୋଲିସର ୩୨ ଜଣ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ୯ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟେ କୋଶି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସକାଳ ୯ଟା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଦି ହିମାଏଲାନ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣି ଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିଲା। ନେପାଳ ସେନା କହିଛି ଯେ, ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲାର ତିମୁର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାୟାଫ୍ରୁବେସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯାନବାହାନ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାସି ନେଇଛି। ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲା କାଠମାଣ୍ଡୁର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତିବ୍ଦତ ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତିମୁରେ, ସାୟାଫ୍ରୁବେସି, ରସୁୱାଗାଧି ଏବଂ ମୈଲୁଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ରାସୁୱା, ନୁୱାକୋଟ, ଧାଡିଙ୍ଗ, ଚିତୱାନ ଏବଂ ଗୋରଖାରେ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ରାସୁୱାର ସହାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ତିବ୍ଦତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣିର ପରିମାଣ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିଲା । ଯାହା ଦୁଇଟି ବସ୍ତିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ରାସୁୱାର ମୁଖ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧୁଙ୍ଗାନା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଷ୍ଟମ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଭାସି ଯାଇଛି। ଏକ ସଦ୍ୟ ନିର୍ମିତ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ସେନା, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ନେପାଳ ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସୁୱା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା।
These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
ନେପାଳ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଇସାରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ତ୍ରିଶୁଳିର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଭୋଟେ କୋଶି ନଦୀରେ ଦୁଇଥର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ରାସୁୱାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି କମରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ସେହି ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା 'ସୁପ୍ରାଗ୍ଲେସିଆଲ୍' ହ୍ରଦ (ଗ୍ଲାସିୟର ପୃଷ୍ଠରେ ଗଠିତ ଏକ ହ୍ରଦ) ର ହଠାତ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟା ରାସୁୱାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିଲା।
ପ୍ଳାବ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଭାଗ ଚିତୱାନର କିଛି ଅଂଶରେ, ବିଶେଷକରି ନବଲପାରାସିର ଦେବଘାଟର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଏକ ହିମବାହୀ ହ୍ରଦ ଫାଟିବା ବନ୍ୟା (GLOF) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରସୁୱା, ନୂଆକୋଟ, ଧାଡିଙ୍ଗ, ଗୋରଖା ଏବଂ ଚିତୱାନର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଭୋଟେ କୋଶୀ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ରସୁୱାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅତି କମରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ 'ସୁପ୍ରାଗ୍ଲେସିଆଲ୍' ହ୍ରଦ (ଏକ ହିମବାହୀ ଉପରେ ଗଠିତ ଏକ ହ୍ରଦ) ର ହଠାତ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟା ରସୁୱାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିଲା।
ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଭାଗ ଚିତୱାନର କିଛି ଅଂଶରେ, ବିଶେଷକରି ନବଲପାରାସିର ଦେବଘାଟର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଗ୍ଲେସିଆଲ୍ ହ୍ରଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ବନ୍ୟା (GLOF) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାସୁୱା, ନୂଆକୋଟ, ଧାଡିଂ, ଗୋରଖା ଏବଂ ଚିତୱାନର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।