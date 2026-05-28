ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସାବଧାନ ! ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନୀର ଜବତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 09:01 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜିଆବାଦରେ ନିକଟ କୌଶାମ୍ବୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନିର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଭେଜାଲ ପନୀରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଭେଜାଲ ପନୀରକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମରୋହା ଜିଲ୍ଲାର ଧାବାରସି ଗ୍ରାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା।

ଅଭିଯାନ ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦଳ ଏକ JCB ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭେଜାଲ ପନୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ପନୀର ଦିଲ୍ଲୀର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଭେଜାଲ ପନୀର ସେବନ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ଯକୃତ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବନ ଯକୃତ ବିଫଳତା ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନୀର ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ ରୁ ୭,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା । ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅସଲି ପନୀପ ଭାବି ସେବନ କରିଥାନ୍ତେ।

ପୋଲିସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭେଜାଲ ପନୀର କାରବାର କରୁଥିବା ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ରାୟ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

