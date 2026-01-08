Advertisement
Foreign liquor and beer banned: ବିବାହୋତ୍ସବରେ ମଦ ବାରଣ, ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସାମଜିକ ବାସନ୍ଦ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ବିଦେଶୀ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ଜୌନପୁର ବିକାଶ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ବୁଧବାର ୩୫ଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବଙ୍ଗଶୀଳରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟା ସବିତା ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:14 PM IST

Foreign liquor and beer banned: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ବିଦେଶୀ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ଜୌନପୁର ବିକାଶ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ବୁଧବାର ୩୫ଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବଙ୍ଗଶୀଳରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟା ସବିତା ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପର ପାଲିଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଡଜନ ଡଜନ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିୟରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅପପ୍ରଚାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମାଜକୁ ବିକୃତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଯଥା ଆର୍ଥିକ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବ୍ୟତୀତ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ଶବଦାହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ବିବାହରେ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସମାଜର ଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ଜୌନପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିୟର ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ମାମୁଁଙ୍କ ପକ୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଳା ସମେତ, ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଳଙ୍କାର ହ୍ରାସ କରିବା, ଦୁନୋଜ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ ଅନୈତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବୟକଟ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜୌନପୁରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଡିଜେ ବଜାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଗୀତ ବଜାଯିବ। ବୈଠକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେବୀ, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ବଂଶୀଲ, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଓନ୍ତାଦ, ତେୱା, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଧର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରାତୁରୀ, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍ ଗୀତା ରାଣା, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ତେୱା ମୁରାରି ଲାଲ, ବୁଡକୋଟ, ଭୂୟାନସର ନୌଗାଁ, ଲାଲୁର, ମୁଙ୍ଗଲୁଡି, ଖେଡା, ପୂଜାଲଡି, ଆରି, ପାରୋଗି, ଲାଲୋଟନା, କ୍ୟାରି, ଖରସିର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରତନମଣି ଭଟ୍ଟ, ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ମହିପାଳ ସିଂହ ରାୱତ, ଶିବଦାସ, ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପରମାର ଏବଂ ବଲବୀର ସିଂହ ପରମାର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

