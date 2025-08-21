ତେଲ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2891070
Zee OdishaOdisha National-International

ତେଲ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ମସ୍କୋରେ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:39 PM IST

Trending Photos

ତେଲ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର । ତାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ କିଣେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣିଥାଏ। ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମସ୍କୋରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ରୁଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆମେ ସେହି ଦେଶ ନୁହେଁ ଯାହାର ୨୦୨୨ ପରେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା କହିଆସୁଛି ଯେ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ।

ମସ୍କୋରେ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।

Also Read- Rajyog Auspicious: ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ୫ ରାଶିକୁ ଦେବ ଧନ ଦୌଲତ

Also Read- Jio ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, ବନ୍ଦ ହେଲା ଦିନକୁ ଦେଢ ଜିବି ଡାଟା ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Foreign minister S Jaishankar
ତେଲ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
puri news
Puri News: ୪୦ତମ IATO ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ
Parliament Monsoon Session
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗତ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
India vs Pakistan
ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଭାରତ
Top 10 news
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ INDI ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;