ତେଲ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର । ତାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ କିଣେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣିଥାଏ। ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମସ୍କୋରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ରୁଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
Moscow | External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, "I took up the issue of Indians serving in the Russian Army. While many have been released, there are still some pending cases, with some missing persons. We hope that the Russian side will expediously resolve this… pic.twitter.com/YUx5H6D83A
— ANI (@ANI) August 21, 2025
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆମେ ସେହି ଦେଶ ନୁହେଁ ଯାହାର ୨୦୨୨ ପରେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା କହିଆସୁଛି ଯେ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ।
ମସ୍କୋରେ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
