India Pakistan Ceasefire: ଭାରତ-ପାକ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

India Pakistan Ceasefire: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର ଦାବିକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ (୨୯ ମଇ ୨୦୨୫) ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଡିଜିଏମଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ସେହି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ତାଲିକା ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଓକେ ଖାଲି ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।"

Watch: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "...The issue of trade or tariff did not come up in any of those discussions. The External Affairs Minister has also made it clear that the cessation of firing was decided upon through direct contacts between the DGMOs of India and… pic.twitter.com/nArDXMZpiC

— IANS (@ians_india) May 29, 2025