ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହରାଇଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଟଙ୍କା; ଏବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

Taj Mahal Trip Turns Into Nightmare: ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ତାଜମହଲ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଘଟଣା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡିଓ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ନାମକ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ହୋଇଯିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି ହଜିଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଭାରତରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଟାଭାଟିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଭିସା ହରାଇଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ FIR ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା କନସୁଲେଟ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭ୍ରମଣ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭିସା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ FRRO (Foreigners Regional Registration Office) ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।