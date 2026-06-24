Add Zee Business As A Preferred Source
App

ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହରାଇଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଟଙ୍କା; ଏବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:26 PM IST
ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହରାଇଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଟଙ୍କା; ଏବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FSSAI New Rules: କଳଙ୍କି ଛୁରୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନୋଟିସ ଜାରି
FSSAI New Rules21 min ago
2
Ratha Yatra 20261 hr ago
3
Prakash Raj1 hr ago
4
Ketan Agarwal Case2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago