Bangladesh PM Khaleda Zia passes away: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜୀଆଙ୍କ ବିୟୋଗ

Trending Photos
Khaleda Zia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦଳ ଏକ ଛୋଟ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆ ପୂର୍ବରୁ ଯକୃତ, କିଡନୀ, ମଧୁମେହ, ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଏବଂ ଆଖି ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 6 ତାରିଖରେ ଜିଆ ଲଣ୍ଡନରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିଲେ।
ଖାଲେଦା ଜିଆ 1991 ରୁ 1996 ଏବଂ 2001 ରୁ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ BNP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ 2008 ମସିହାରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆରାଫାତ ରହମାନ 2015 ମସିହାରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
The BNP Chairperson and former Prime Minister, Begum Khaleda Zia, passed away today at 6:00 a.m., shortly after the Fajr prayer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un. We pray for the forgiveness of her soul and request everyone to offer prayers for her departed soul. pic.twitter.com/KY2948UPD5
— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 30, 2025
୨୦୧୮ରେ ମିଳିଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ
୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ରେ, ଢାକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଜିଆ ଅନାଥଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଖାଲେଦାଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୧୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ୨୧ ନିୟୁତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ୧୦ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ପରେ ଖାଲେଦା ଅପିଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ୪ ମାସ ରହିବା ପରେ, ସେ ୬ ମେରେ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଶେଖ ହସିନାଙ୍କର ବିରୋଧି ଥିଲେ ଖାଲେଦା
ଆୱାମୀ ଲିଗର ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ବିଏନପିର ଖାଲେଦା ଜିଆ ପରସ୍ପର ବିରୋଧି ରହିଥିଲେ। ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ବାଂଲାଦେଶ ସାମରିକ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସାମରିକ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ହସିନା ଏବଂ ଖାଲେଦା ଏକାଠି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏରଶାଦଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫେରି ଆସିଥିଲା। ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଖାଲେଦା ଜିଆ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ଖାଲେଦା ଏବଂ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ୧୯୯୦ ପରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଖାଲେଦା ଜିଆ କିମ୍ବା ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ 'ବେଗମଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ' ବୋଲି କହୁଥିଲା।
ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରେହମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଖାଲେଦା
ଖାଲେଦା ଜିଆ ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପିତା ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଜିଆଉର ରହମାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ରେଡିଓ ଘୋଷଣା ପଢିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ, ରହମାନ ସେନାକୁ ଫେରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହତ୍ୟା ପରେ, ଦେଶ ନିରନ୍ତର ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେନା ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର କ୍ଷମତା ହାତ ବଦଳ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅସ୍ଥିର ପରିବେଶରେ, ଜିଆଉର ରହମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହେଲେ ଏବଂ 1977 ମସିହାରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖାଲେଦା ଜିଆ ଏବଂ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନ ନେଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ
୧୯୮୧ ମସିହା ମେ ୩୦ ତାରିଖରେ ରହମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, BNP ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଦଳର ନେତାମାନେ ଖାଲେଦାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ।୧୯୯୧ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା, ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ BNP ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ କ୍ଷମତା ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।