କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ

Ex Deputy Speaker Found Dead: ଟି-ଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଶିଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଶିଷ। କ୍ରମାଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୀରଭୂମିର ଟି-ଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଛି। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
୭୪ ବର୍ଷୀୟ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ। ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଥର ରାମପୁରହାଟ ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧ୍ରୁବ ସାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ 87,687 ଭୋଟ ପାଇ ରାମପୁରହାଟ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାହା 111,920 ଭୋଟ ପାଇ ରାମପୁରହାଟ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ୧୩ତମ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାମପୁରହାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ଧମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାମପୁରହାଟ କଲେଜରେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାମପୁରହାଟରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡି ନାହିଁ।
ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୃଣମୂଳର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏବେ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବୀରଭୂମିର ୧୧ଟି ଆସନରୁ ବିଜେପି ୬ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ତୃଣମୂଳ ବିଜେପି ତୁଳନାରେ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା।