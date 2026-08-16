Add Zee Business As A Preferred Source
App

କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ

Ex Deputy Speaker Found Dead: ଟି-ଏମ୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଶିଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଶିଷ। କ୍ରମାଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:17 AM IST
କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
Image Credit: କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍!
2
3
4
5