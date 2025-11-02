Cricketer Death: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଜେଶ ବଣିକଙ୍କର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିପୁରାର ଆନନ୍ଦନଗରରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜେଶ ବଣିକ ଇରଫ
Former U19 Cricketer from Tripura Rajesh Banik has passed away due to road accident at anandnagar,west Tripura
Om Shanti pic.twitter.com/fRb2kAUK0q
— cricmawa (@cricmawa) November 1, 2025
ଭାରତ ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ରାଜେଶ ବଣିକଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିପୁରାର ଆନନ୍ଦନଗରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଗରତାଲାର ଜିବିପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ।
ତ୍ରିପୁରା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଚିବ ସୁବ୍ରତ ଦେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ସେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।"
ରାଜେଶ ବଣିକ ୨୦୦୨-୨୦୦୩ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନରେ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯.୩୨ ହାରରେ ୧୪୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୦ ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବଣିକଙ୍କୁ ଭାରତର ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ ଏବଂ ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ।