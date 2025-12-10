IPS Amitabh Thakur: ଟ୍ରେନ ଭିତରୁ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ

Advertisement
IPS Amitabh Thakur: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମି ଶୈଳୀରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଠାକୁର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଗେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଶାହଜାହାନପୁର ଜଙ୍କସନ୍‌ରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଓରିଆ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଠାକୁର କାନପୁରର ଓକିଲ ଅଖିଳେଶ ଦୁବେଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।

ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁତନ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଲିସ ଦେଓରିଆରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜମିର ଦଖଲ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ନୁତନ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଶାହଜାହାନପୁରରେ, ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

