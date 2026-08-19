Add Zee Business As A Preferred Source
App

Satyendar Jain Arrested: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଗିରଫ

ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ (DJB) ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା (ACB) ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:16 AM IST
Satyendar Jain Arrested: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଗିରଫ
Image Credit: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । DJB ଟେଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତିରେ ACB କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୧.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5