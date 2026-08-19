Satyendar Jain Arrested: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଗିରଫ

Satyendar Jain Arrested: ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ACB ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୈନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ DJB CEO ଏବଂ IAS ଅଧିକାରୀ ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୈନ, ପୂର୍ବତନ DJB ସିଇଓ ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ DJB ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍କିତ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ (AN ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ମାଲିକ), ରାଜା କୁମାର କୁରା (ୟୁରୋଟେକ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ମାଲିକ) ଏବଂ ପଙ୍କଜ ବର୍ମା (ଶ୍ରୀଜନହାରର ମାଲିକ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ACB ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STPs) ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ (ସାମଗ୍ରୀ) ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା।
ତଦନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ବିନିମୟ। ଏସିବି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏଏନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜାନହର ଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ କମିଶନ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଏନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଏସିବି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧.୫୨ କୋଟି ଡିଜେବିର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
The Anti-Corruption Branch (ACB), Government of NCT of Delhi has arrested six accused persons:
1. Satyendar Kumar Jain, former Minister of Water, GNCTD,
2. Udit Prakash Rai (IAS), former CEO, Delhi Jal Board,
3. Ankit Srivastava, former contractual consultant, Delhi Jal Board… pic.twitter.com/Q2hxt1Ofgt
— ANI (@ANI) August 18, 2026
ତଦନ୍ତରେ ରାଜା କୁମାର କୁରା, ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ବୈଠକ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏସିବି କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରମାଣ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏସିବି କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହିତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।