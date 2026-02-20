Epstein File Case: ମୁକୁଳିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର (୧୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ଦିନ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କୁ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ରାଜପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରା

Epstein File Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର (୧୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ଦିନ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କୁ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ରାଜପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୬୬ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ପୋଲିସ ନର୍ଫୋକ ସ୍ଥିତ ରାଜକୀୟ ସାଣ୍ଡ୍ରିଂହାମ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କ ନୂତନ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ଥେମସ୍ ଭ୍ୟାଲି ପୋଲିସ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ନର୍ଫୋକର ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।" ୟୁକେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନର୍ଫୋକରେ ସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍କଶାୟାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବାସଭବନ, ରୟାଲ ଲଜ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କ ବୟାନ
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଇନକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।" ସେ ବକିଙ୍ଗହାମ ପ୍ୟାଲେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ମାମଲାଟି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ଲଣ୍ଡନ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସପ୍ତାହର ଉଦଘାଟନ ସମେତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଉପାଧି କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୱିଣ୍ଡସରରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ୟୁକେର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତ ଥିବା ସମୟରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ଆମେରିକାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ରିଟେନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରାଧର ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ସହ ଜଡିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଫାଇଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତର ପରିସର ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।

