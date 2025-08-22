Ranil Wickremesinghe: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଗିରଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2892137
Zee OdishaOdisha National-International

Ranil Wickremesinghe: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଗିରଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Ranil Wickremesinghe arrested: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ CID ଗିରଫ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:34 PM IST

Trending Photos

Former Sri Lankan President arrested
Former Sri Lankan President arrested

Former Sri Lankan President arrested: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ CID ଗିରଫ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନିଜ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (FCID)ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

କ’ଣ ରହିଛି ମାମଲା ଅଛି?
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ହାଭାନାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୈତ୍ରୀ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ୱଲଭରହାମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (ସିଆଇଡି) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Govt
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମେତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
Ranil Wickremesinghe arrested
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଗିରଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
IIM Raipur
IIM Raipur: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ବୈଠକ
Supreme Court's big decision
ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
;