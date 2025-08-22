Ranil Wickremesinghe: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଗିରଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Ranil Wickremesinghe arrested: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ CID ଗିରଫ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Former Sri Lankan President arrested: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ CID ଗିରଫ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନିଜ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (FCID)ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
କ’ଣ ରହିଛି ମାମଲା ଅଛି?
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ହାଭାନାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୈତ୍ରୀ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ୱଲଭରହାମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (ସିଆଇଡି) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
Sri Lanka's former president Ranil Wickremesinghe arrested on corruption charges, says police. pic.twitter.com/d5eJf4KdFQ
— Press Trust of India (@PTI_News) August 22, 2025
ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ।