ରାହୁଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଓବାମା, କହିଲେ 'ଡରୁଆ ନେତା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ (Congress) ର ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (Rahul Gandhi) ଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା (Barack Obama)। ଆମେରିକା (USA) ର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (President) ବାରାକ ଓବାମା (Barack Obama) ଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ A President Land ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ରାହୁଲ (Rahul) ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ରାହୁଲ (Rahul Gandhi) ଜଣେ ନର୍ଭସ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ରାଜନେତା । ଓବାମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ରାହୁଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ଭଲି ଓବାମା କହିଛନ୍ତି ।

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ: ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦୀପ

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020