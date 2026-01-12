Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3072006
Zee OdishaOdisha National-InternationalJadeep Dhankhar: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି

Jadeep Dhankhar: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି

ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:41 PM IST

Trending Photos

Jadeep Dhankhar: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି

Jadeep Dhankhar: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଅଚେତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର MRI ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର। ତେଣୁ ସୋମବାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ AIIMSରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଧନଖରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- CM On Road Safety: 4E ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ

Also Read- Piyush Tripathy: କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେଲେନି ପୀୟୂଷ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CM Mohan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ
Jollywood news
Piyush Tripathy: କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେଲେନି ପୀୟୂଷ
Odisha news
Odisha News: ୪୬ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପଦକ ପ୍ରଦାନ
sbi atm card
ଏସବିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର...ଏହି ନିୟମ ନମାନିଲେ ଅଯଥାରେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା...
Archana Puran Singh
Archana Puran Singh: ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂ...କହୁ କହୁ କାନ୍ଦ