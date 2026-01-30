Advertisement
Odisha National-Internationalଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:36 PM IST

ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି

Naxal Surrender: ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର କିସ୍ତାରାମ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟିର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୋଧି ଜୋଗା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଥିସହ ଡାବର ଗଙ୍ଗା ଓରଫ ମଦକମ୍ ଗଙ୍ଗା, ସୋଧି ରାଜେ ଏବଂ ମାଦଭି ବୁଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ INSAS ରାଇଫଲ୍, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଲୋଡିଂ ରାଇଫଲ୍ (SLR), ଗୋଟିଏ .303 ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ .315 ରାଇଫଲ୍ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ନିକଟରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପଦକ୍ଷେପ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

କିସ୍ତାରାମ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଲାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଯବାନମାନେ ସଫଳ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବା କାରଣରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଗତିବିଧି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଭରସାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଅବଶିଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । 

Soubhagya Ranjan Mishra

ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି
