Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3234066
Zee OdishaOdisha National-InternationalBuilding Collapses: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

Building Collapses: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

Saket Building Collapses: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିଲ୍ଡିଂ । NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର ଜାରି, ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉଦ୍ଧାର ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 03:59 PM IST

Trending Photos

Building Collapses: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାକେତର ସୈଦୁଲାଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୪୫ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିସାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେତେକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ନିର୍ମାଣ ମୂଳତଃ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଢାଞ୍ଚାଗତ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ​​କି ନାହିଁ। 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly Tarot Card Reading: କେତେ ଭଲ ରହିବ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ? ନିଜ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ...

Also Read- Oil Export Duty: ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍‌ରୁ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
bus strike
Bus Strike: ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ୧୦ ଦିନ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘ
Odia News
Oil Export Duty: ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍‌ରୁ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର
weather report
୧୦୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆ ପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
CDS Gen Subramani
CDS Gen Subramani: ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜ