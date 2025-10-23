Delhi Encounter: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ଟଳିଲେ ୪ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି

Trending Photos
Delhi Encounter: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବିହାରର ଚାରି ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନିହତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ (୨୫), ବିମଲେଶ ମାହାତୋ (୨୫), ମନୀଷ ପାଠକ (୩୩) ଏବଂ ଅମନ ଠାକୁର (୨୧)। ପାଠକ ସେହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ସେ ସିଗମା ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଥିଲା।
ବିହାରର ସୀତାମାଢ଼ି ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପାଞ୍ଚଟି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ସୀତାମାଢ଼ି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସିଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିହାର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨:୨୦ ସମୟରେ ସିଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଚାରି ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଲଗାତାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଆସୁଥିଲେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିହାରରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା।