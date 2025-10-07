France Prime Minister: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
France Prime Minister: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଷ୍ଟିନ୍ ଲେକୋର୍ନୁ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ହଟାତ ସେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଷ୍ଟିନ୍ ଲେକୋର୍ନୁ, ତାଙ୍କର ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋମବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେୟାର ବଜାର ତଳମୁହାଁ
ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଥିଲା। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଇସ୍ତଫା ଖବର ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଲେକୋର୍ନୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ୟାବିନେଟର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲେକୋର୍ନୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏଲିସି ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେବାଷ୍ଟିଏନ୍ ଲେକୋର୍ନୁ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2022 ରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂସଦୀୟ ବହୁମତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଫରାସୀ ରାଜନୀତି କ୍ରମଶଃ ଅସ୍ଥିର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।