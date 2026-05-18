Free Bus Service: ଏହି ୨ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା

କେରଳମ୍ରେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସତୀଶନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇବା ସହ ନୂତନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା 'ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା' ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷକରି, ଏହା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂତନ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି: ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ, ବିଜେପି ନେତା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଠକ ସମୟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଅନୁମୋଦନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, କମିଶନ ଗଠନ ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ।
ରାଜ୍ୟରେୋ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କାମ କରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। IPS ଏବଂ IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଆଜିଠାରୁ, BNS (ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମମତା ସରକାର BNS - ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଏକ ଆଇନ - କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ IPC ଏବଂ CrPC ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜମି ବିଏସଏଫକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସରକାର ବଙ୍ଗଳାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୩୨୧ ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଏହାର ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର' ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 'ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର' ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ୍ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (CAA) ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି - ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି - ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକାରର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ରିଲିଫ୍-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଧର୍ମ-ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ
ନିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କିଛି ଧର୍ମ-ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ରାସା ବିଭାଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏପରି ଯୋଜନା ଉପରେ - ଆଗାମୀ ମାସରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ - ଏକ ସ୍ଥଗିତତା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ମନୋଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏକ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି କେରଳମ୍ରେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସତୀଶନ । ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାଉଣା ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମାସିକ ପାଉଣା ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
