ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା! ସିଟ୍ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅଧିକ ଦେୟ

ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଟ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ DGCAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
Free Seat Selection in Airlines: ସିଟ୍ ଚାର୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ, ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନରେ ଅତି କମରେ ୬୦% ସିଟ୍ ମାଗଣା ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଶରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ DGCAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିମାନରେ ୬୦% ସିଟ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହୋଇଛି; ତଥାପି, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ DGCAକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଉଡ଼ାଣରେ ଅତି କମରେ ୬୦% ସିଟ୍ ଉପରେ ସିଟ୍ ଚୟନ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ୨୦୦ ରୁ ୨,୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଳ୍କ ନେଉଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ସିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଲେଗରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟରେ, ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସିଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଏ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (FIA) ଏହି ବିଷୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଚିବ ସମୀର କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। FIA କହିଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତ ଦେବ। ଫେଡେରେସନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସିଟ୍ ଚୟନ ଫି କେବଳ ଏକ ବୋନସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଶୁଳ୍କ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। FIA ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ - ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ବାଛିବା କି ନାହିଁ - ଅଧିକ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ରୁଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଏ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନମନୀୟତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବଜାର-ଚାଳିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏର ଘୋଷଣା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ବିନା ନିଜ ପସନ୍ଦର ସିଟ୍ - ମାଗଣାରେ - ଚୟନ କରିବାର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ବସିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏଫଆଇଏ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଖୋଲା ଅଛି।
Also Read- EPFO: ଏହି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ ହରାଇବେ ୭ଲକ୍ଷ
Also Read- ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି- ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ