Republic Day: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟମୋଟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:59 AM IST

Republic day 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟମୋଟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେଶ କୁମାର ମାହାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଏଆଇ-ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା, ୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (FRS) ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 30ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ 150 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ 24x7 ନଜର ରଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ବଜାର ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ, ଛାତ ଯାଞ୍ଚ, ଭଡାଟିଆ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅପିଲ
ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନ, ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେମାନେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ବହନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଥ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

