FSSAI New Rules: ଆଜିକାଲି ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପରିବାର ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ହେଉ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ହେଉ, କିମ୍ବା କାମ ପରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହେଉ, ଲୋକମାନେ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଭୋଜନାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫା ଟେବୁଲ, ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ଭୋଜନ ଏବଂ ଏକ ଏୟାରକଣ୍ଡିସନଡ୍ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସଫା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମସ୍ତ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଭୋଜନାଳୟ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
FSSAI ଏହାର ତଦନ୍ତରେ କ’ଣ ପାଇଲା?
FSSAI ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ ୧୫, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପନିପରିବା, ଫଳ, ମାଂସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ, ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ କଟା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କଳଙ୍କି, ଭଙ୍ଗା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏପରି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଟିଥିବା ଏବଂ କଟା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ FSSAI ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ହୋଟେଲ, ଭୋଜନାଳୟ, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ?
FSSAI ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଏବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେବଳ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କଳଙ୍କି-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୁରୀ/ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା, ଭଙ୍ଗା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଆବରଣ ଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଛୁରୀ ଏବଂ କଟା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।