Add Zee Business As A Preferred Source
App

FSSAI New Rules: କଳଙ୍କି ଛୁରୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନୋଟିସ ଜାରି କଲା FSSAI

FSSAI New Rules: ଏପରି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଟିଥିବା ଏବଂ କଟା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ FSSAI ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ହୋଟେଲ, ଭୋଜନାଳୟ, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:06 PM IST
FSSAI New Rules: କଳଙ୍କି ଛୁରୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନୋଟିସ ଜାରି କଲା FSSAI

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ratha Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ
Ratha Yatra 202655 min ago
2
Prakash Raj1 hr ago
3
Ketan Agarwal Case1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Vaibhav Suryavanshi3 hrs ago