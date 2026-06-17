G7 Summit 2026: ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ-ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକ,ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ...

G7 Summit 2026: ଜି-୭ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ୧୬ ମାସ ପରେ ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜି-୭ ନେତୃବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମୋଦୀ ସାମ୍ମାସାମ୍ମି ହୋଇଥିଲେ। ଜି-୭ ବୈଠକରେ ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖାପାଖି ବସିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦ୍ବି-ପାଖିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜି-୭ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବି-ପାଖିକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ୨ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ୨୦୩୦ ସୁଧା ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କାରବାର୍ ୫୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି।