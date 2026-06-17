Add Zee Business As A Preferred Source
App

G7 Summit 2026: ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ-ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକ,ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ...


G7 Summit 2026: ଜି-୭ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:53 AM IST
G7 Summit 2026: ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ-ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକ,ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଦୋଳି ଖେଳିଲେ ବାଚସ୍ପତି
Odia NewsJun 16
2
top 10 news todayJun 16
3
Odia NewsJun 16
4
Odia NewsJun 16
5
Odia NewsJun 16