Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3114485
Zee OdishaOdisha National-InternationalAI Impact: ବିବାଦ ପରେ ସଫେଇ ରଖିଲା ଗାଲଗୋଟିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

AI Impact: ବିବାଦ ପରେ ସଫେଇ ରଖିଲା ଗାଲଗୋଟିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ରେ ଏକ ଚୀନ୍ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁରକୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାଭିଲିୟନରେ ଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫେସର ନେହା ସିଂହଙ୍କୁ ଉତ୍ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:11 PM IST

Trending Photos

AI Impact: ବିବାଦ ପରେ ସଫେଇ ରଖିଲା ଗାଲଗୋଟିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

AI Impact: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ରେ ଏକ ଚୀନ୍ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁରକୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାଭିଲିୟନରେ ଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫେସର ନେହା ସିଂହଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଅନୁମତି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ସଫେଇ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି "ଆମେ, ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପାଭିଲିୟନ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରେସ୍‌ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଧିକାର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ନବସୃଜନକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଖଣ୍ଡତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"

କଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ବିବାଦ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ନେହା ସିଂହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓରିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ରୋବୋଡଗ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ରୋବୋଡଗ୍ ପରେ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସର ୟୁନିଟ୍ରି ଗୋ୨ ରୋବୋଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ମାତ୍ର ₹୨-୩ ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅନଲାଇନରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଫେସର ନେହା ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରୋବୋଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି
ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ରୋବୋଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ରୀ ଗୋ୨ ଠାରୁ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ରୋବୋଡଗ୍ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ରୋବୋଡଗ୍ ନିର୍ମାଣ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ କେବେ ଏହା ଦାବି କରିନାହୁଁ," ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Income Tax updates
୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳି ଯିବ FORM 16, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ କର ଆଇନରେ କଣ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Imran Khan Treatment
Imran Khan Treatment: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଚାଲିବ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
odia entertainment news
Odia Entertainment news: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ନୂଆ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନା”
Jayram Pangi
Jayram Pangi: କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଲେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି