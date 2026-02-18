AI summit 2026: AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଚାଇନିଜ୍ ରୋବଟ ଦେଖାଇ ବିବାଦରେ ଗଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ..

AI summit 2026: ବଢ଼ିଲା ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଗଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ ଚୀନ୍ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Trending Photos
AI summit 2026: ବଢ଼ିଲା ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଗଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ ଚୀନ୍ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଗଲଗୋଟିଆସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ AI ସମ୍ମିଟରେ "ଓରିଅନ୍" ନାମକ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ଡଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବେ ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦ। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋବୋଟ୍ ଏକ ୟୁନିଟ୍ରି Go2 ମଡେଲ୍, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
Following the row over the display of a Chinese made robodog at the AI Impact Summit, Galgotias University has been asked to vacate the Expo area at the summit, Government sources say. pic.twitter.com/cA5uYhTZKc
— ANI (@ANI) February 18, 2026
ଆୟୋଜକମାନେ କାହିଁକି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ?
AI ସମ୍ମିଟର ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବିନା ଏକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏପରି ଉପସ୍ଥାପନା "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ମନୋଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆୟୋଜକମାନେ ଗଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହାର ଷ୍ଟଲ୍ ହଟାଇ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
Galgotias University's AI journey turned from triumph to controversy in a dramatic saga of ambition and fallout.
>They showcased their AI power at #AIImpactSummit 2026 in Delhi.
ବିବାଦ ପରେ, ଗଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେବି ରୋବୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଥିବା ଦାବି କରିନାହାଁନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AI ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରୋବୋଟ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା।