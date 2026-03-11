Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3137234
Zee OdishaOdisha National-InternationalLPG Price Hike: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ଓ କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଜାଣନ୍ତୁ...

LPG Price Hike: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ଓ କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଜାଣନ୍ତୁ...

LPG Price Hike: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୪୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:06 PM IST

Trending Photos

LPG Price Hike: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ଓ କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଜାଣନ୍ତୁ...

LPG Price Hike: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଆତଙ୍କିତ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।

ଏହି ସମୟରେ, ଚାହିଦା ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏଲପିଜି ରିଫିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଉପଲବ୍ଧ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଅବଧି ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛି। ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ୯୦୦ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୯୧୨,୫୦, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତ୍ରିପୁରାରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୭୩.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିକିମରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୫.୫୦, ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୫, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୪.୫୦ ଏବଂ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୨.୫୦ ରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିଛି।

ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବି ଏକ ହଜାର ତଳେ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୩, ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରାୟ ୯୨୦.୫୦, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୫.୫୦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୬.୫୦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୧୨.୫୦, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୪୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮୦୦ ରୁ ୨୩୦୦ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବାହାରେ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରି ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ, ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

Also Read: Oil Crisis: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ଦେଶରେ ଘଟିଲାଣି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି...ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା

Also Read: Budhaditya Yog 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ୬ରାଶିଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିବ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

LPG price hike
LPG Price Hike: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ଓ କେଉ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Strait of Hourmuz
Strait of Hourmuz: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜକୁ ଜାହାଜ ପଠାଇବ ଭାରତ, ହେଲେ କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ
Oil Crisis
Oil Crisis: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ଦେଶରେ ଘଟିଲାଣି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି...ଜାଣନ୍ତ
North Korea
North Korea missile test: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ