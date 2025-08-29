June Quarter GDP: ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜିଡିପି

June Quarter GDP: ଏପ୍ରିଲ୍-ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଗତ ପାଞ୍ଚ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସର୍ବାଧିକ।
June Quarter GDP: ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଡିପି) ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଶର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଦେଶର ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ୨୯.୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ, ସର୍ଭିସ୍, ମାଇନିଂ ରେ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ଅବଧିରେ ଚୀନର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ସର୍ବାଧିକ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା।
ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (NSO) ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ଅବଧିରେ ମାତ୍ର ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା । ଯାହାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ, ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ୬.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ।
