ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀ ଗସ୍ତ, ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଜେଲଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଜେଲଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟିକ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 08:34 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଭା ସ୍ଥାନ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଜେଲଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଗଲିପୁରା ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ସନ୍ଦୀଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। କାଠଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 'ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍' ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 'ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର' ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ସାଧାରଣତଃ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଭାରତରେ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କେବଳ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ।

