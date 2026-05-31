CDS Gen Subramani: ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି

CDS Gen Subramani: ଭାରତର ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି। ଆଜି(ରବିବାର) ତାଙ୍କୁ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଶନିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 31, 2026, 01:42 PM IST

ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ (NSCS) ରେ ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି କହିଥିଲେ ଯେ ତିନି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। "ଆମେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ," ସେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।" ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସମର୍ପଣ, ସାହସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାର ସହିତ ଦେଶ ସେବା ଜାରି ରଖିବ। ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଥିଏଟରାଇଜେସନ୍ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ, ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ତାଲିମ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀର ସ୍ନାତକ। ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ୧୯୮୫ରେ ଗଢ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସର ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନରେ କମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ବ୍ର୍ୟାକନେଲ (ୟୁକେ)ର ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ସେ ଲଣ୍ଡନର କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜରୁ କଳାରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଅପରେସନ୍ ରାଇନୋରେ କମାଣ୍ଡ
ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅପରେସନ୍ ପରିବେଶ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ରାଇନୋ ଅଧୀନରେ ଆସାମରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ୧୬୮ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟରରେ ୧୭ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡିଭିଜନରେ ୧୬ ଗଢ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସର କମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର୍ପସ ସମେତ ଦୁଇଟି କୋର କମାଣ୍ଡ କରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।

ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣିଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ମାଉଣ୍ଟେନ ବ୍ରିଗେଡର ବ୍ରିଗେଡ ମେଜର, କାଜାଖସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଟାଚି, ସାମରିକ ସଚିବଙ୍କ ଶାଖାରେ ସହାୟକ ସାମରିକ ସଚିବ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ ସେକ୍ଟରର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନ୍ୱିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ (ସେନା)ରେ ସାମରିକ ଗୁପ୍ତଚରର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେ ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ (ଅପରେସନ), ୱେଲିଂଟନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଷ୍ଟାଫ କଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ (ସେନା) ଏବଂ ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପରମ ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ, ସେନା ପଦକ ଏବଂ ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

