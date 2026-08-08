PM Modi News: ପୁଣି ‘GenZ’ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମତି କିଛି କହିଦେଲେ ମୋଦୀ, ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷ...

PM Modi News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି (ଶନିବାର) ଦିନ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ୫୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଏହି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ତେଣୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ହେବ।ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅନେକ ଆଇଆଇଟି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ। ତେଣୁ,ସର୍ବଦା ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ; କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ,ବରଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତୁ।
'ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ':ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇଆଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁକିଛି 'ସିଲାବସ୍ ବାହାରେ'। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ, କୌଣସି ସ୍ଥିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିନଥାଏ; ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲୁଥିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି।" ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ରୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
'ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି': ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ନିରନ୍ତର ବଦଳୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଯେ ଆଗାମୀ ୨୦-୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ କିପରି ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଆଣିଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ,ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଗବେଷଣା। ଆଜି ଦେଶକୁ ଅଭିନବ ଗବେଷଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ଗବେଷଣା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍ ଆମର ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ, ଗବେଷଣା ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।