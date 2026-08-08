Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi News: ପୁଣି ‘GenZ’ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମତି କିଛି କହିଦେଲେ ମୋଦୀ, ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷ...

PM Modi News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି (ଶନିବାର) ଦିନ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ୫୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:47 PM IST
PM Modi News: ପୁଣି ‘GenZ’ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମତି କିଛି କହିଦେଲେ ମୋଦୀ, ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷ...
Image Credit: ପୁଣି ‘GenZ’ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମତି କିଛି କହିଦେଲେ ମୋଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମୁହାଁ ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର,ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ...
2
3
4
5